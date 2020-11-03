КНДР замінувала кордон з Китаєм через COVID-19, - розвідка Сеула

Фото: кордон КНДР і Китаю (wikipedia.org)

Північна Корея замінувала кордон з Китаєм, щоб не допустити проникнення коронавірусу COVID-19 до країни. Пхеньян побоюється епідемії, оскільки медична інфраструктура недостатньо розвинена.

Про це заявив представник Національної розвідувальної служби Південної Кореї Ха Те Кеунг, передає koreaherald.

За його словами, в прикордонних з Китаєм районах КНДР встановила наземні міни. А правляча партія Північної Кореї на останньому зібранні обговорювала, що в разі поширення коронавірусу в країні можуть загинути до 500 000 осіб.

"Північ заблокував свої кордони і закопав наземні міни в деяких прикордонних з Китаєм районах", - підкреслив Ха.

Він також додав, що на сьогодні Північна Корея не отримує жодних поставок ззовні, у тому числі з Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пхеньян посилив контроль на кордоні з Китаєм. Зокрема, військовим дали право стріляти на ураження в будь-яку людину, яка наблизиться до кордону на відстань одного кілометра.