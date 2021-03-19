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КНДР розірве дипломатичні відносини з Малайзією після екстрадиції північнокорейця в США

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 05:04
КНДР розірве дипломатичні відносини з Малайзією після екстрадиції північнокорейця в США Фото: глава КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Північна Корея заявила, що розірве дипломатичні відносини з Малайзією. Причиною стало те, що суд дозволив екстрадицію північнокорейця з Малайзії в США, де йому пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей.

Про це пише Reuters.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї також попередило, що Вашингтон "заплатить певну ціну".

У заяві Північної Кореї не згадується, що мова про її громадянина. Але на початку березня верховний суд Малайзії постановив, що північнокорейський громадянин Мун Чол Мен може бути екстрадований.

Мун був заарештований в 2019 році після того, як Сполучені Штати звинуватили його у відмиванні коштів через підставні компанії і видачу підроблених документів для підтвердження незаконних поставок в Північну Корею. Він заперечував проти запиту про екстрадицію, стверджуючи, що таке рішення може бути політично мотивованим.

Нагадаємо, Північна Корея заявила в четвер, що Сполучені Штати намагалися встановити контакт.

У той же час в Адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що майже місяць не можуть зв'язатися з Північною Кореєю дипломатичними лініях.

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