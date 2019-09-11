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КНДР провела випробування надгабаритної РСЗВ

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 05:38
КНДР провела випробування надгабаритної РСЗВ
Ілюстративне фото (KCNA)

Випробування були проведені у вівторок, 10 вересня

Північна Корея провела випробування надвеликої реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Зазначається, що на випробуваннях був присутній лідер країни Кім Чен Ин. Згадану система называють "надвеликою", її характеристики не зазначаються.

Випробування були проведені у вівторок, 10 вересня.

"Верховний лідер зазначив, що система озброєння надгабаритної реактивної системи залпового вогню була остаточно перевірена з точки зору бойових операцій, характеристики траєкторії, точності і функції самонаведення", - йдеться в повідомленні державного інформагентства ЦТАК.

Загалом було проведено два пуски, зазначає агентство.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея випустила дві ракети у бік Японського моря. Ракетні пуски були проведені відразу після того, як КНДР заявила про намір поновити переговори зі Сполученими Штатами про майбутнє своєї ядерної програми.

Це восьмі пуски, проведені після зустрічі президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина на кордоні між двома Кореями.

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