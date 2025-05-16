КГВА блокирует подписание распоряжений по восстановлению разрушенных домов, - Поворозник

Восстановительные работы на столичных домах, пострадавших от российских атак, не могут начаться из-за того, что военная администрация города блокирует подписание нужных документов. На 14 мая 67 таких распоряжений ждали подписи руководителя КГВА Тимура Ткаченко, некоторые - по три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Если повреждены элементы конструкций - восстановлением будет заниматься город. Для этого необходимо готовить соответствующий пакет документов и распоряжение о начале работ. Которое часто блокируется на уровне главы КГГА. По состоянию на 14 мая 67 распоряжений не подписано и не опубликовано", - заявил Николай Поворозник.

По его словам, некоторые решения могут ждать подписи руководителя КГГА неделями.

"К примеру, последнее распоряжение, которое касалось восстановления, ждало подписи три недели. Три недели. Все это время соответствующие службы ждали его выхода, чтобы начать работы. Это же не о совместных действиях, это о противодействии. А тут как раз алгоритмов нет: мы можем только ждать, когда документ подпишут", - отметил Николай Поворозник.

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что руководители районов также являются непосредственными участниками процесса восстановления поврежденного имущества и имеют соответствующие обязанности.

В частности, формировать штаб помощи пострадавшим, осуществлять связь, координацию и коммуникацию с пострадавшими. Именно районы формируют перечень адресов поврежденного имущества и по результатам обследований должны сами восстанавливать повреждения, если не повреждены элементы конструкций, пояснил Поворозник.

"Мы все, на всех уровнях, бок о бок, должны работать на победу и помогать и поддерживать друг друга. И новые главы районов или соглашаются с такой философией, или я тогда не понимаю их задачи на их должностях", - отметил он.