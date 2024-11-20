В КГГА рассказали о планах по обновлению Пейзажной аллеи

Часть Пейзажной аллеи у Львовской площади должна стать завершением большого пешеходного туристического маршрута. Здесь предполагается убрать заброшенные гаражи и создать комфортное пространство. Застройки здесь не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

"Город хочет завершить маршрут, который строил десять лет. Построить противорадиационное укрытие и паркинг. Вместо гаражей. Сверху сделать еще детские площадки и смотровую площадку. Убрать хаотически запаркованные и жителями, и гостями Пейзажки машины из Большой Житомирской и дворов. И никакого другого строительства там", – заявил Владимир Бондаренко.

Секретарь Киевсовета показал видео этой территории, которая сейчас находится в заброшенном состоянии.

"Это - Пейзажная аллея. Завершение большого туристического пешеходного маршрута, который начинается на Певческом поле и завершается на Львовской площади. В советское время здесь построены гаражи. Большинство из них построены самовольно. Некоторые, как видно из видео, "немного углубились" в "Культурный" слой города Ярослава". Этажи на три вниз. В принципе, это некая "инженерная защита" этого культурного слоя. Ну, и "самые простые укрытия, открытые круглосуточно" - там вот в каждый гараж можно зайти. Должно ли быть такое в центре города? Гора, говорят, сползет. Так она уже ползет с этим дерьмом вместе – и склон, и лестница в аварийном состоянии", - подчеркнул Бондаренко.

Он подчеркнул, что комментарии о якобы "застройке" Пейзажки – манипуляции.

"Большинство комментаторов там не было. Любой сознательный человек против застройки Старокиевской горы. И, не зная реальной ситуации, это отличный вариант для манипуляций", - подчеркнул Владимир Бондаренко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет на одном из ближайших заседаний планирует утвердить "Детальный план территорий по переулку Кияновскому в Шевченковском районе Киева", который предусматривает создание противорадиационного укрытия на 1650 мест и подземного паркинга на 320 авто.