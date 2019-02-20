Клімкін застеріг ЄС від слабкої реакції на агресію Росії

Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Клімкін заявив, що з Росією треба взаємодіяти з позиції сили, а не умиротворення

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін застеріг країни Європи перед небезпеками слабкої реакції на агресію Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його колонку The Washington Post.

Клімкін заявив, що недостатньо жорстка реакція міжнародного співтовариства після окупації Криму мала довгострокові наслідки не тільки для України, але і всіх країн Європи.

За його словами, "історія нагадує, що умиротворення і слабкість перед обличчям агресії мають катастрофічні наслідки".

Міністр акцентував, що в даний час основним пріоритетом є звільнення захоплених Росією трьох українських кораблів і 24 українських моряків в результаті агресії в районі Керченської протоки, яка відбулася в листопаді 2018 року, а також українських політв'язнів.

У своїй колонці Клімкін закликав міжнародне співтовариство "визнати неминучу небезпеку слабкої відповіді на російську агресію". Він зазначив, що якщо "ви цінуєте демократію та верховенство закону, і якщо ви вірите, що міжнародна система робить нас більш безпечними, ви підсилите тиск на Кремль, щоб він почав дотримуватися міжнародного права".

Він зазначив, що посилення санкцій проти РФ є наступним логічним кроком. З Росією потрібно взаємодіяти з позиції сили, а не з позиції умиротворення, підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні Комітет постійних представників Європейського союзу включили в "чорний список" вісім росіян за агресію РФ у Керченській протоці.