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Клієнти "Житомиргаз Збуту" на 23% збільшили онлайн-платежі за газ

Новини » Енергетика     24.02.2020 - 14:50
Клієнти "Житомиргаз Збуту" на 23% збільшили онлайн-платежі за газ
Ілюстративне фото (104.ua)

Клієнти компанії впродовж місяця сплатили онлайн 4,6 млн гривень

У січні 2020 року "Житомиргаз Збут" отримав 6,5 тис. онлайн-платежів за газ, що майже на чверть більше, ніж в січні минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Житомиргаз Збут" збільшує для клієнтів доступ до платіжних онлайн-сервісів. Їх перелік є на сайті компанії у розділі "Як заплатити за газ". Скористатись ними можливо як напряму, так і через "Особистий кабінет" клієнта компанії на сайті 104.ua. Наразі перед споживачами природного газу Житомирської області відкриті декілька варіантів сплати через інтернет. Щоб сплатити за газ онлайн потрібно бути зареєстрованим в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua або увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку "104 Mobile" чи "104 Mobile Light". Оплату можна здійснити за допомогою популярних платіжних сервісів: Easy Pay, iPay, Portmone, а також Приват 24 та Ощад 24", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що станом на початок лютого 2020 року кількість користувачів "Особистого кабінету" серед споживачів природного газу Житомирської області сягнула майже 63 тис. Завдяки доступу до онлайн-сервісів вони мають можливість сплачувати за газ без черг, а в деяких випадках без сплати комісії за проведення платежу.

"Сплачуючи рахунки онлайн, споживач природного газу заощаджує кошти та час, який простояв би у черзі до каси банку. Квитанцію про сплату платіжна онлайн-система відправить користувачеві на електронну пошту. Зокрема, сервіс "Особистий кабінет" дозволяє відслідкувати історії платежів та передачі показань лічильника, дізнатися актуальну ціну на природний газ, завантажити квитанцію, не чекаючи її доставки у поштову скриньку. Також є можливість звернутися до фахівців газової компанії із питанням", - йдеться у повідомленні.

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