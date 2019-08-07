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Клієнти "Закарпатгаз Збуту" на 18% зменшили заборгованість за газ

Новини » Енергетика    07.08.2019 - 18:33
Клієнти "Закарпатгаз Збуту" на 18% зменшили заборгованість за газ
Ілюстративне фото (104.ua)

Середня заборгованість одного споживача – від 1300 до 2200 гривень

Клієнти "Закарпатгаз Збут" заборгували за спожитий станом на липень поточного року газ майже 995 млн гривень. Порівняно з початком року ця цифра є на 18% меншою, однак сума заборгованості все одно залишається занадто великою. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та районів згаданих адміністративних територіальних одиниць. Середня заборгованість одного споживача – від 1300 до 2200 гривень.

За 7 місяців 2019 року було здійснено понад 1800 відключень споживачів Закарпатської області від газопостачання за заборгованість.

"Якщо споживач отримав попередження і не сплатив борг, відповідно до правил постачання природного газу, наша компанія буде змушена надати відповідне доручення АТ "Закарпатгаз" на припинення такому споживачу газопостачання. А борги доведеться стягувати у судовому порядку", – пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

Станом на 1 серпня поточного року відключеними від газопостачання залишаються майже 6300 споживачів, загальна сума боргу яких становить майже 44 млн гривень. Крім того, до АТ "Закарпатгаз" надано майже 19 тис. доручень на припинення подачі газу.

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