Клієнти "Волингазу" з автономним опаленням сплатять за доставку газу на 27% менше

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Такі зміни стали можливими завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг з доставки блакитного палива

Упродовж січня-березня 2020 року мешканці Волинської області, які використовують газ для опалення своїх помешкань, платитимуть за доставку палива майже на 27% менше, ніж у першому кварталі 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За розрахунками спеціалістів АТ "Волингаз" найвигіднішою нова система оплати буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу в першому кварталі поточного року зменшаться в середньому на половину. Наприклад, домогосподарство в місті Луцьку, яке споживає 1481 куб. м енергоресурсу на рік, за три місяці сплатить близько 445 гривень замість 572 гривень за старою системою оплати послуг із газопостачання", - йдеться у повідомленні.

січень лютий березень Споживання*, куб.м. 291 293 292 1 квартал 2019 року (грн) 354,61 303,09 259,43 917,13 1 квартал 2020 року (грн) 246,00 246,00 246,00 738,00

*обсяги газу за даними НКРЕКП

"Основні переваги нової системи оплати за доставку газу – рівномірність платежів та захищеність від сезонних коливань, - пояснює директор комерційний АТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз. – Взимку, коли споживачі значно збільшують використання палива, платіж за доставку газу залишається незмінним. Тому в опалювальний період фінансове навантаження при сплаті за газ зменшується".

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року НКРЕКП затвердила нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Таким чином, було завершено анбандлінг на газовому ринку, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Інакше кажучи, здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. У зв’язку з цим з 1 січня 2020 року споживачі газу отримали окремі квитанції на оплату його доставки", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу впродовж "газового року". Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитих за газовий рік, ділиться на 12 та множиться на затверджений державним регулятором тариф на розподіл (доставку).