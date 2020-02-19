ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клієнти "Волингазу" з автономним опаленням сплатять за доставку газу на 27% менше

Новини » Енергетика     19.02.2020 - 19:40
Клієнти "Волингазу" з автономним опаленням сплатять за доставку газу на 27% менше
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Такі зміни стали можливими завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг з доставки блакитного палива

Упродовж січня-березня 2020 року мешканці Волинської області, які використовують газ для опалення своїх помешкань, платитимуть за доставку палива майже на 27% менше, ніж у першому кварталі 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За розрахунками спеціалістів АТ "Волингаз" найвигіднішою нова система оплати буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу в першому кварталі поточного року зменшаться в середньому на половину. Наприклад, домогосподарство в місті Луцьку, яке споживає 1481 куб. м енергоресурсу на рік, за три місяці сплатить близько 445 гривень замість 572 гривень за старою системою оплати послуг із газопостачання", - йдеться у повідомленні.

січень

лютий

березень

Споживання*, куб.м.

291

293

292

1 квартал 2019 року (грн)

354,61

303,09

259,43

917,13

1 квартал 2020 року (грн)

246,00

246,00

246,00

738,00

*обсяги газу за даними НКРЕКП

"Основні переваги нової системи оплати за доставку газу – рівномірність платежів та захищеність від сезонних коливань, - пояснює директор комерційний АТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз. – Взимку, коли споживачі значно збільшують використання палива, платіж за доставку газу залишається незмінним. Тому в опалювальний період фінансове навантаження при сплаті за газ зменшується".

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року НКРЕКП затвердила нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Таким чином, було завершено анбандлінг на газовому ринку, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Інакше кажучи, здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. У зв’язку з цим з 1 січня 2020 року споживачі газу отримали окремі квитанції на оплату його доставки", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу впродовж "газового року". Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитих за газовий рік, ділиться на 12 та множиться на затверджений державним регулятором тариф на розподіл (доставку).

Кожен третій клієнт "Вінницягаз Збуту" платить за газ онлайн Зарплати газовиків треба підвищити до середніх по промисловості, - "Дніпрогаз"
Новини України газВолынь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся