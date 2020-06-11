Клієнти "Рівнегазу" можуть передати показання лічильників з фото через Viber

Газовий вентиль (УНІАН)

Додати знімок приладу обліку швидко та зручно можна з галереї смартфону

Через чат-бот 7104ua у месенджері Viber клієнти АТ "Рівнегаз" можуть підтвердити передані показання лічильників газу фотографією. Після введення показань з клавіатури телефону чат-бот пропонує споживачу завантажити фото лічильника.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Функція завантаження фото у чат-боті 7104ua у месенджері Viber створена для коригування показань лічильників газу, що були внесені з помилками. Раніше для виправлення помилково переданих показань споживач повинен був звертатись до Центру обслуговування клієнтів із відповідною заявою та чекати на візит контролера, який складав акт та підтверджував реальні показання лічильника", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, із впровадженням нової функції у чат-боті 7104ua процедура перевірки надісланих даних за допомогою фото відбуватиметься автоматично.

"На даному етапі ми тестуємо та працюємо над вдосконаленням опції зчитування показань приладів обліку газу через фото. До цього така можливість вже була реалізована у мобільному додатку 104 MobileLight для iOS, - зазначає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Рівнегаз" Володимир Новосад. – Це дозволить своєчасно та оперативно коригувати помилки клієнтів при передачі показань лічильників".

У прес-службі зазначили, що станом на 1 червня 2020 року понад 17,5 тис. споживачів Рівненської області вже оцінили переваги користування чат-ботом 7104ua у Viber.

"Окрім передачі показань, у чат-боті є змога відстежити баланс за особовими рахунками (до 5 адрес), переглядати історію платежів за газ та розподіл, а також оплачувати послуги онлайн. Мешканці Рівненської області мають можливість також користуватися іншими дистанційними онлайн-сервісами: "особистим кабінетом" на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile для Android та 104 MobileLight для iOS", - йдеться у повідомленні.

Фахівці АТ "Рівнегаз" нагадують, що відповідно до Кодексу Газорозподільних мереж, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках із газопостачальною компанією побутовий споживач зобов'язаний щомісяця станом на 1 число знімати фактичні показники лічильника обліку газу та впродовж п'яти діб (до 5 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ.

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Автор: Мария Тарарыева