Клієнти "Хмельницькгазу" з автономним опаленням сплатять за доставку менше

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Щомісячний платіж за доставку газу буде однаковим впродовж всього року

Споживачі природного газу Хмельницької області у першому кварталі 2020 року на 35% скоротять витрати за розподіл газу, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Хмельницькгаз".

"За розрахунками АТ "Хмельницькгаз", впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 30-35% менше за розподіл, ніж в першому кварталі 2019 року. Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. У таких споживачів платежі за доставку зменшились на третину. Наприклад, домогосподарство в Хмельницькій області, яке споживає 1930 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 551, 25 замість 358,5 гривень.

Хмельницька область січень лютий березень Споживання*, куб м 255 235 245 1 кв. 2019 року, грн 191,25 176,25 183,75 551,25 1 кв. 2020 року, грн 119,5 119,5 119,5 358,5

*дані НКРЕКП

"Із введенням нового рахунку на доставку газу, кожен подолянин може прозоро та доступно бачити, на що витрачаються сплачені кошти. Адже донедавна всі споживачі природного сплачували за розподіл газу однією квитанцією, де була врахована і плата за газ як товар, і плата за послуги доставки. Тож з нового року цей платіж став прозорим та зрозумілим, адже виокремлений окремою платіжкою, — пояснив комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. – Відтак, тепер наші клієнти чітко знають, що одній компанії вони сплачують за спожитий газ, а своєму оператору ГРМ - "Хмельницькгазу" – за розподіл до домівок".

У прес-службі також нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. Уже у січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу", - йдеться у повідомленні.