Клієнти "Хмельницькгаз Збуту" в 1,6 разів збільшили використання онлайн-сервісів

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Тільки у листопаді онлайн-сервісами скористались майже 20 тис. подолян

Впродовж 11 місяців споживачі газу Хмельницької області зробили майже 168 тис. онлайн платежів за газ. Це у 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Якщо в 2018 році розрахунки через онлайн-системи здійснили близько 102 тис. клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збуту", то за 11 місяців цього року ця кількість складає вже біля 168 тис. Тільки у листопаді онлайн-сервісами скористались майже 20 тис. подолян", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що завдяки використанню дистанційних онлайн-сервісів, клієнти ТОВ "Хмельницькгаз Збуту" сплачують за газ у зручний час, без черг та з мінімальною комісією, в залежності від обраного сервісу. Такі переваги стали основними аргументами збільшення використання платіжних інтернет-платформ у Хмельницькій області. Розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Уже кілька років наші клієнти мають можливість сплачувати за газ дистанційно, адже це дуже зручно та займає не більше 5-7 хвилин, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – При цьому кошти миттєво зараховуються на особовий рахунок споживача, та й комісія в онлайн-сервісах є значно меншою, ніж при розрахунку іншими доступними способами. Тому з кожним роком значно збільшується як число користувачів, так і мережа онлайн-сервісів при розрахунках за газ".

За словами прес-служби, наразі здійснити платіж може кожен споживач, який має платіжну картку з платіжної системи Visa або MasterCard. Є можливість провести дистанційний розрахунок за допомогою декількох платіжних онлайн-сервісів, серед яких найзатребуваніші iPay.ua, Рortmone, Приват 24.

"Водночас, для понад 100 тис. користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua, доступні вже шість онлайн-платформ. Віднедавна "Хмельницькгаз Збут" додав ще один платіжний сервіс для оплати за газ, це Viber – бот 7104.ua, за яким можна розраховуватись по 5 особовим рахункам. Відтак, всі видатки по запуску цих онлайн-сервісів профінансовано за рахунок "Хмельницькгаз Збуту", який отримує всього близько 2% від вартості газу, в той час як майже 90% коштів за поставлений газ отримує НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.