Клієнти "Чернівцігаз Збуту" не сплатили за спожитий газ 561 млн гривень

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Загалом за газ боргують 184,6 тис. споживачів блакитного палива області

Станом на 1 лютого 2020 року побутові споживачі заборгували ТОВ "Чернівцігаз Збут" 561,388 млн гривень. Це майже на 8% менше, ніж минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на 1 лютого 2020 року, борг за газ побутових споживачів Чернівецької області склав 561 млн гривень. В порівнянні з минулим роком, неплатежі за газ зменшилися на 8%. Наразі витрати на газ клієнтів "Чернівцігаз Збуту" відчутно зменшуються. Це пов’язано зі значним здешевленням енергоносія, теплими погодними умовами та економнішим використанням газу. Але є неплатники, які продовжують ухиляються від сплати за спожитий газ", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, загалом за газ боргують 184,6 тис. споживачів блакитного палива області. Найбільша заборгованість у жителів Чернівців – 44 % від загальної суми боргу. Заборгованість споживачів газу Новоселицького та Кіцманського складає 13,3% та 8% відповідно.

Задля забезпечення безперебійного газопостачання ТОВ "Чернівцігаз Збут" закликає вчасно сплачувати за спожитий газ, оскільки боржників компанія зобов'язана передати на відключення.

"Чернівцігаз Збут" визначено Кабінетом Міністрів постачальником природного газу зі спеціальними обов’язками для жителів Чернівецької області. Компанія отримує газ від НАК "Нафтогаз України" для потреб населення, за умови здійснення 100% розрахунків. Відтак, від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання області", - зазначає Катерина Параска, директорка ТОВ "Чернівцігаз Збут".

У прес-службі зазначили, що через несплату за спожитий газ в Чернівецькій області припинене газопостачання для 2,7 тис. споживачів. Для відновлення газопостачання боржникам доводиться окрім заборгованості оплачувати послуги з відключення та підключення до газу.

"Нагадуємо, що споживачам, які порушили термін оплати за договором до заборгованості буде нарахована ще й пеня. Отримувачам пільг та субсидій наголошуємо, що наявна прострочена заборгованість може призвести до втрати допомоги держави в частині оплати за послуги газопостачання", - йдеться у повідомленні.