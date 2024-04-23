Кличко обратился к правоохранителям и передал результаты внутреннего аудита ремонта Киевского госпиталя

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и передал результаты внутреннего аудита по ремонту Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Аудит деятельности коммунального предприятия "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" как заказчика ремонта главного корпуса проводился по поручению Виталия Кличко, говорится в сообщении.

"Проверяли на соблюдение актов законодательства, планов, процедур, контрактов при выполнении капитального ремонта в период 2023 года. Аудиторы выявили нарушения, допущенные участниками строительства, о чем проинформировали руководство города и профильные структурные подразделения. В настоящее время материалы аудита переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для принятие соответствующих мер реагирования", - подчеркнули в КГГА.

В сообщении также указано, что заказчик работ по капитальному ремонту уже устранил нарушения, которые привели к потерям на сумму 820,470 тыс. грн, предоставив скорректированную исполнительную документацию и установив несмонтированное ранее оборудование.

Кроме того, нарушения, повлекшие риск потерь на сумму 102 185,066 тыс. грн, заказчик устранил, досрочно расторгнув договор подряда на капитальный ремонт фасадов, кровли и замены окон главного корпуса.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту финансового контроля и аудита КГГА осуществить внеплановую проверку проведения тендера и заявленной стоимости ремонтных работ в Киевском госпитале ветеранов войны после информации, обнародованной некоторыми СМИ.