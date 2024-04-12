Кличко встретился с бойцами батальона "Свобода" и передал полтысячи FPV-дронов от общины Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Еще 500 fpv-дронов, приобретенных за средства столицы, отправились на фронт бойцам 4 бригады Нацгвардии "Рубеж". Сегодня посетил военных. В частности, встретился с бойцами батальона "Свобода", воюющими в составе этой бригады", - сообщил Кличко.

Он отметил, что батальон "Свобода" вышел из зоны боевых действий на ротацию. А дроны, приобретенные за средства Киева, отправятся на фронт, где сейчас сражаются с врагом другие батальоны 4 бригады "Рубеж".

"Мы постоянно помогаем нашим защитникам. И я не раз отвозил на передовую помощь, которую мы привлекаем из внебюджетных средств. А из бюджета общины Киева 4 бригаде с начала полномасштабной войны выделили почти 500 млн гривен. Это - средства на оснащение и насущные нужды, которые "город перечисляет военным подразделениям по их запросу. И за них бойцы ранее закупили, в частности, почти 1000 БпЛА, системы РЭБ, радиостанции и другое необходимое оснащение", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также вручил бойцам батальона "Свобода" отличия от столицы и поблагодарил за мужество. И заверил, что община Киева продолжит помогать всем военным, защищающим Украину.

Ранее Кличко сообщал, что с начала года Киев выделил в помощь силам обороны более 6,5 млрд грн.

В прошлом году из бюджета столицы на нужды ВСУ было израсходовано почти 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько потратили все остальные областные центры вместе.