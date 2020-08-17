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Кличко: забудовник скандальної будівлі на Гончара прибере зайві поверхи

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 16:29
Кличко: забудовник скандальної будівлі на Гончара прибере зайві поверхи
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Оновлений проект забудовник надасть на розгляд міста найближчим часом

У конфлікті із забудовою на вулиці Гончара у Києві, що тягнувся з 2008 року, поставлено крапку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вищою за 27 метрів.

"Друзі! Сьогодні ми поставили крапку в конфлікті, що тягнувся з 2008 року. Йдеться про скандальну будівлю на вулиці Гончара, 17-23. Будівництво там міська влада зупинила у 2016 році. Новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вищою за 27 метрів. І закріплено це в спільному меморандумі, який підписала міська влада, представники компанії-забудовника, громадські активісти організації "Андріївсько-Пейзажна ініціатива" та керівництво Національного заповідника "Софія Київська", - повідомив Кличко.

Мер Києва написав, що оновлений проект забудовник надасть на розгляд міста найближчим часом. І тільки після погодження там розпочнуть роботи.

"Я наголошую: від самого початку позиція столичної влади була однозначною – багатоповерхового будівництва в охоронній зоні ЮНЕСКО – буферній зоні Софії Київської – не повинно бути! Наше ключове завдання - зберегти історичне обличчя Києва. Так, столиця повинна розвиватися, будуватися. Але при цьому нові будівлі не повинні спотворювати архітектурну спадщину", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею. Зокрема, він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.

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