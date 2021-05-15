Кличко зустрівся з послами 20 європейських країн на відкриті Дня Європи в Україні

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в урочистій церемонії відкриття Дня Європи, що відбулася в столиці.

Про це повідомляє його офіційний сайт.

У церемонії відкриття Дня Європи також взяли участь віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова представництва Європейського Союзу в Україні, голова Дунайської комісії, посли 20 країн Європейського Союзу і держав Дунайської комісії.

"Радий привітати всіх із відкриттям Дня Європи в Україні, який в Києві відзначають вже 19 рік поспіль. Загальна концепція сьогоднішнього свята - "Дунайський шлях в Європейський Союз" - визначена не випадково. Вперше за 70 років Україну обрано головою "Дунайської комісії". Це - нові можливості та визнання авторитету нашої Держави в Дунайському регіоні", - сказав Кличко.

Він нагадав, що сьогодні також відзначають Міжнародний день сім'ї. "А в символічному сенсі сім’я для України - це велика європейська родина", - зазначив мер столиці.

Кличко зазначив, що міська влада щодня працює, щоб Київ розвивався як сучасна європейська столиця, ставав зручнішим та комфортнішим для його мешканців та гостей.

"Ми підтримуємо контакти з містами-побратимами, налагоджуємо нові економічні та культурні зв’язки з містами Європи та світу. Переймаємо найкращий досвід з муніципального управління, з розвитку місцевого самоврядування та реалізації перспективних міських проектів", - повідомив Кличко.

Мер столиці зауважив, що міста-партнери Києва - Будапешт, Відень, Мюнхен, Братислава, Белград – неможливо уявити без славного Дунаю - артерії, яка з’єднує наші країни і міста.

"З’єднують їх і спільні цінності - справедливості, закону, гідності і демократії. Та мета, заради якої українці високою ціною вибороли свій європейський вибір. За нього віддали свої життя наші найкращі патріоти! Тому ми не повинні зупинятися на шляху, який обрали. А повинні будувати успішну і сильну українську державу. Бо Україна - це Європа! А Київ - європейська столиця! З Днем Європи вас! Слава Україні", - підсумував Віталій Кличко.