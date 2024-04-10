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Кличко вручил мэру Кракова знак отличия "За содействие обороне Киева"

Среда 10 апреля 2024 15:07
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Кличко вручил мэру Кракова знак отличия "За содействие обороне Киева" Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Кракова Яцеком Майхровским и вручил ему отличие "За содействие обороне Киева".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Встретился в Польше с мэром города-побратима Киева - Кракова, Яцеком Майхровским. Поблагодарил городскую власть за помощь украинцам с первых дней полномасштабного вторжения россии. Пригласил пана Майхровского посетить наш город. Но вручил ему отличие от столицы - нагрудный знак "За содействие обороне Киева", - заявил Кличко.

Он отметил, что с начала широкомасштабной войны Краков передал Киеву тонны гуманитарной помощи, приютил более 175 тысяч украинцев, которые спасались от войны. А также организовал логистический центр для транспортировки помощи от других партнеров нашего государства. И всегда поддерживал Украину в ее евроинтеграционных устремлениях.

В ходе встречи мэры Киева и Кракова обсудили также дальнейшую помощь Украине и Киеву.

Яцек Майхровский, в свою очередь, подарил Киеву новый оберег.

"Мэр Кракова передал символическую скульптуру в знак дружбы и сотрудничества между нашими городами - дракона. Который, по словам польских друзей, теперь тоже будет оберегать Киев", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Братиславе с мэром словацкой столицы Матушем Валло и обсудил дальнейшую помощь и новые проекты по восстановлению Киева и Украины.

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Виталий Кличко Краків
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