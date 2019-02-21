Кличко вручив ключі від 13 квартир киянам-ветеранам АТО

Фото: звіт ради ветеранів АТО при КМДА (kiev.klichko.org)

Кличко відзвітував про виконання міською владою програм з підтримки учасників АТО

Мер Києва Віталій Кличко відзвітував про виконання міською владою програм з підтримки учасників АТО перед активом ветеранської спільноти столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

“Станом на 2018 рік, пільги отримують майже 27,5 тисяч киян-учасників АТО та членів їх сімей. Для порівняння, у 2014 році отримували трохи більше 3 000 осіб. Більш як 250 мільйони гривень ми спрямували на щорічну матеріальну допомогу у 2018 році. У 2014 цифра не складала і десяти мільйонів”, - сказав Кличко.

Мер також нагадав, що за рішенням Київради від 9 жовтня 2014 року з бюджету столиці встановлено низку пільг додатково до гарантованих Державою пільг та гарантій для киян – учасників АТО та членів їх сімей.

“Цього року ми додатково виділяємо ще майже 13,5 мільйонів на матеріальну допомогу для учасників АТО та членів їх родин”, - наголосив київський міський голова.

Він зазначив, що на сьогодні також фінансуються статті щомісячної матеріальної допомоги дітям; із забезпечення проїзними квитками; з компенсації сплати за комунальні послуги; лікування, реабілітацію, оздоровлення; освітні гарантії.

Працює столична влада і над забезпеченням захисників житлом. Сьогодні міський голова вручив ключі від квартир 13-ом киянам – учасникам бойових дій, що втратили повносправність на війні. Загалом за останніх 4 роки 393 ветерани АТО забезпечені житловою площею.

“Так, ми розуміємо, що та допомога, яку сьогодні надає місто, - найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Але, повірте, намагаємося в цій ситуації забезпечити все, що від нас залежить. Бо наше завдання, аби кожен ветеран АТО, кожен захисник України отримав допомогу, якої потребує”, - підкреслив Кличко.

Також він зазначив, що місто активно використовує досвід ветеранів АТО в забезпеченні правопорядку та безпеки на вулицях і об’єктах столиці.

В кінці 2017 року в столиці створили Комунальне підприємство “Муніципальна охорона”. Завданням якого є забезпечення охорони майна громади столиці. Більшість працівників у ньому – ветерани АТО.

А також ветеранським рухом Києва створене громадське формування “Муніципальна варта”. Це дає можливість залучати ветеранів, активних киян до забезпечення, разом з Національною поліцією, публічного порядку в місті.