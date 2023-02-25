ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко испытал немецкие такны Leopard, которые поедут в Украину

Новина українською →
Суббота 25 февраля 2023 12:30
Кличко испытал немецкие такны Leopard, которые поедут в Украину Фото: Владимир Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Владимир Кличко на полигоне в Германии принимает участие в испытании танков Leopard, которые вскоре уедут в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Танки Leopard из Германии готовят к отправке в Украину. Наши бойцы учатся управлять ими и вскоре вернутся в Украину. Прибудет и техника", - отметил Виталий Кличко.

Он также сообщил, что его брат Владимир на полигоне в Германии испытывал "котов", которых так ждут в Украине.

"Год назад я бы не подумал, что буду управлять таким "котиком". Год войны в Украине. Год страданий. Год, как наша сила воли стала крепче, чем когда-либо. Такой же сильной, как этот танк. Спасибо Германии! Спасибо свободному мира за все, что вы делаете для нас, украинцев. Слава Украине! Героям слава", - добавил в ролике Владимир Кличко.


Напомним, ранее сообщалось, что Украина уже получила первые 4 танка Leopard2A4 от Польши и ожидает последующих поставок танков от западных партнеров в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
NEWS
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны