Кличко отреагировал на намерения властей изъять у столицы 8 млрд грн из помощи ВСУ

Намерения власти забрать у столицы 8 млрд грн, предназначенных на помощь ВСУ, выплаты бюджетникам, компенсацию проезда и другие насущные потребности города, - это еще один гвоздь в местное самоуправление. Центральная власть пытается лишить столицу ресурсов, чтобы иметь возможность давить на нее.

По словам Кличко, завтра, 31 июля, в Киевсовете планируют проголосовать за законопроект №13439-3 во втором чтении, который предусматривает изъятие из бюджета столицы 8 миллиардов гривен.

"Без всякого обоснования хотят забрать деньги, которые заложены, в частности, на выплаты учителям и медикам; на ремонты школ, садиков и больниц; на обеспечение самой низкой в стране цены на проезд в коммунальном транспорте. А также - на поддержку ВСУ, реабилитацию военнослужащих, выплаты ветеранам и членам их семей. С какой целью забирают средства? Чтобы давить на Киев. Чтобы лишить город ресурсов. Это - очередная политическая месть центральной власти киевлянам. Это еще один шаг к сворачиванию реформы по децентрализации, которая была одной из самых успешных в стране", - заявил Виталий Кличко.

Он напомнил, что в 2023 году у громад уже изымали часть бюджетных средств посреди финансового года. Половина этих средств так и пролежала на счетах Государственной казначейской службы. А общины не смогли использовать эти средства на помощь военным, на нужды образования, медицины, на содержание инфраструктуры, отметил Кличко.

Из-за очередного шага в сторону сворачивания децентрализации Украина может потерять поддержку ЕС, предупредил он.

"Власть забывает, что именно децентрализация является одним из главных факторов демократии. И одним из базовых требований для европейской интеграции Украины. Европа неоднократно подчеркивала: демократическое государство - это сильное местное самоуправление. И поддерживать партнеры будут именно такую Украину, которая придерживается принципов демократии. Из-за сворачивания реформ ЕС уже приостановил финансирование помощи Украине", - напомнил мэр.

Кличко также обратился к народным депутатам Украины не делать очередной стратегической ошибки.

"Не делайте еще одной стратегической ошибки, как это уже произошло во время голосования за фактическое уничтожение независимости антикоррупционных органов. Потому что цена подобных "решений" - слишком высока для будущего украинского государства! И никакими штампованными сообщениями в Telegram-каналах и в подконтрольных СМИ вы не объясните возможные для страны последствия ни ее гражданам, ни международным партнерам, которые от уговоров и предостережений уже перешли к действиям", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что 16 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13439-3, который предлагает внести изменения в госбюджет "относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов".