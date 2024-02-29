Кличко: ВСК в Раде создали, чтобы продолжать манипуляции и дискредитацию столичных властей

"Хорошо, что провластные нардепы заинтересовались, наконец, тем, как происходит жизнедеятельность Киева во время войны, когда нужно содержать, ремонтировать, восстанавливать после обстрелов инфраструктуру. Когда нужно предоставлять необходимые услуги жителям города, обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса. Но отмечу, что внутри страны в условиях войны, к сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что ВСК в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что столица уже несколько лет ожидает принятия нардепами важных для Киева законопроектов - и о сохранении культурного наследия, и об ответственности за нарушение комендантского часа, и об административной ответственности за недопуск в укрытие, о развитии территорий города и границ столицы. Некоторые из этих очень важных законопроектов лежат в парламенте несколько лет.

"Надеюсь, депутаты проанализируют и эту ситуацию тоже и помогут Киеву, наконец-то приняв эти законопроекты. Главное - чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций. И не только какие-то заседания ради "громких" заголовков в медиа проводила, а чтобы депутаты шли, вникали, понимали, как работает городское хозяйство", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что 22 февраля Верховная рада приняла постановление об образовании Временной специальной комиссии по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения. Возглавил комиссию народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.