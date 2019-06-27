ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко вимагає призупинити будівництво в Протасовому Яру

Новини » Суспільство    27.06.2019 - 20:19
Кличко вимагає призупинити будівництво в Протасовому Яру
Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

Міська влада звернулася до забудовника

Міська влада звернулася до забудовника, аби той припинив будь-які роботи в Протасовому Яру і не поглиблював конфлікт з громадою. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо «Київ», повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

Забудовника, який апелює тим, що має документи і дозволи на будівництво, закликають не йти на конфлікт з громадою. Натомість, - скоригувати проект, представити його на містобудівній раді, узгодити з фахівцями і громадськістю. Місто шукає також юридичні інструменти для вирішення цього конфлікту, заявив мер.

“Я переконаний що Київ повинен залишатися комфортним і зеленим містом і не повинні чинитися якісь дії проти бажання громади, - відзначив Кличко. - Влада не може ігнорувати думку громади і буде захищати  її інтереси. Але нам потрібно шукати правові інструменти для вирішення подібних питань. Тому ініціюємо, як і щодо інших резонансних забудов до цього, розглянути це питання на містобудівній раді”, - сказав Кличко.

Мер відзначив, що більша частина Протасового Яру ще з 2000-х років перебуває у приватній власності. 

“Ця земля сьогодні належить не громаді, а приватним компаніям, яким багато років тому її відвели”, - зазначив Кличко. 

В цій та подібних ситуаціях, коли забудовник має усю дозвільну документацію на будівництво, у міської влади немає іншого важелю, окрім  звернень до судів. 

“А тим часом вирубують дерева, йде будівництво. Поки тривають судові розгляди, на таких ділянках виростають будинки”, - зазначив Кличко.

Аби запобігти подібній ситуації, міська влада,  після початку робіт у Протасовому Яру, звернулася до забудовника припинити будь-які будівельні роботи. Також, як відзначають в КМДА, компанії-забудовнику не збираються подовжувати дію контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення. 

Кличко показав відео будівництва нових дитячих садочків у Києві У Києві відбулась зустріч Кличка з президенткою парламентської асамблеї НАТО
Новини України Віталий КличкоПротасовстройка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся