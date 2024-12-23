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Кличко и представительница мэрии Брюсселя посетили бойцов, и передали помощь от Бельгии

Понедельник 23 декабря 2024 17:32
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Кличко и представительница мэрии Брюсселя посетили бойцов, и передали помощь от Бельгии Фото: Кличко и представительница мэрии Брюсселя посетили бойцов, и передали помощь от Бельгии (t.me/vitaliy_klitschkо)
Автор: Александр Мороз

Город-побратим Брюссель передал Киеву партию помощи для реабилитации раненых военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Киев получил очередную партию помощи от города-побратима Брюсселя. 100 современных кроватей для реабилитации военных одной из больниц столицы передала от мэрии Брюсселя руководительница отдела международных и экономических связей Мари-Франс Ботт. Вместе с госпожой Мари-Франс пообщались с бойцами, которые здесь проходят лечение и реабилитацию", - написал Виталий Кличко.

Мэр также отметил, что недавно при содействии мэра Брюсселя Филиппа Клоза эта больница получила мобильную операционную рентген-установку (С-дугу). И рентген-прозрачный мультифункциональный операционный стол для оперирования военных со сложными боевыми травмами и гражданских людей.

"Брюссель помогает и в оснащении киевских медучреждений, и в стажировке медиков. За время полномасштабной войны передали Киеву, в частности, 5 машин скорой помощи, 2 пожарных авто, КТ-аппарат, 28 кроватей с электроприводом и матрацами для реабилитации военных, 3 000 бронежилетов для защиты медиков и работников экстренных, коммунальных служб во время ликвидации последствий российских обстрелов", – подытожил Кличко.

Ранее Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом и делегацией столицы Литвы и обсудил дальнейшее сотрудничество в экономической сфере и в восстановлении Украины.

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Виталий Кличко
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