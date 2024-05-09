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Кличко и мэр Брюсселя Клоз привезли помощь бойцам батальона "Свобода"

Четверг 09 мая 2024 15:03
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Кличко и мэр Брюсселя Клоз привезли помощь бойцам батальона "Свобода" Фото: мэр Киева Виталий Кличко и мэры Брюсселя Филипп Клоз (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Брюсселя Филипп Клоз привезли военную помощь бойцам батальона "Свобода".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом посетили на Киевщине бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины. Приехали с Филиппом не с пустыми руками. Мэр Брюсселя передал бойцам систему РЭБ и Starlink. помощи, - еще 50 FPV-дронов", - сообщил Виталий Кличко.

Он добавил, что батальон "Свобода" сейчас вышел из передовой на ротацию. Некоторые бойцы восстанавливаются после ранения.

Кличко поблагодарил мэра и общину Брюсселя за помощь и отметил, что новое, очень нужное защитникам, оснащение вскоре отправится на Донбасс.

Также Виталий Кличко рассказал, как помогает 4 бригаде "Рубеж" киевская община.

"4-й бригаде с начала полномасштабной войны из бюджета столицы выделили более 500 млн грн. На эти средства бойцы ранее закупили и отправили на фронт более 1500 БПЛА. А также - системы РЭБ, сотни радиостанций, автомобили и другое необходимое оснащение. Также в качестве благотворительную помощь передавали бойцам 4-й бригады сотни БПЛА разного типа, системы РЭБ, прицелы ночного видения, средства защиты. Столица и дальше продолжит помогать нашим защитникам", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко сообщал, что с начала года Киев выделил из бюджета на нужды сил безопасности и обороны уже более 6,5 млрд грн. И столица продолжает искать возможности, чтобы и дальше увеличивать финансирование потребностей военных и ветеранов.

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