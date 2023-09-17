Кличко на саммите в Германии рассказал о важности реформ во время войны

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в саммите Института Стерна Стюарта в Германии как один из ключевых спикеров и говорил об усилении поддержки Украины и важности реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Вместе с бывшим советником по Национальной безопасности и послом США в ООН Джоном Болтоном принял участие в дискуссии "План Маршалла II - Как быстро начать восстановление Украины". голоса скептиков. Потому что победа над взбешенным агрессором важна не только для Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что успех восстановления Украины зависит от того, каким государством оно выйдет из войны.

"Критически важно воплощать реформы даже в условиях военного положения. Среди задач остается судебная реформа, борьба с коррупцией, эффективное государственное управление, сильное местное самоуправление. Это подчеркивают и наши партнеры. Потому что эти преобразования - ключевые для обретения Украиной членства в ЕС, что тоже будет иметь исключительное значение для послевоенного восстановления Украины", - подчеркнул Кличко.

Институт Стерна Стюарта является партнером Мюнхенской конференции безопасности и одним из самых авторитетных аналитических центров и имеет большое влияние на формирование политической мысли в Германии. В саммите Института Стерна Стюарта принимают участие влиятельные политики и бизнесмены из разных стран.

Ранее сообщалось, что во время визита в Германию Виталий Кличко встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом, после чего намекнул на положительные решения по обеспечению Украины дальнобойным оружием.

Также Кличко встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и обсудил поддержку вступления Украины в ЕС. Интеграция нашего государства в европейские и трансатлантические структуры - это залог мира и стабильности по всей Европе, подчеркнул Виталий Кличко.