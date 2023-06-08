Кличко рассказал о подготовке к запуску нового сервиса для защитников

В Киеве готовятся запустить "Электронный кабинет защитника". Около 200 государственных и муниципальных услуг военные смогут оформить через смартфон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Когда наши защитники возвращаются домой, все говорят об одной из главных проблем: чтобы подтвердить свой статус, им нужно собрать множество документов в куче инстанций. Именно поэтому Киев как современный цифровой город разрабатывает и внедряет "Электронный кабинет защитника". В нем можно будет быстро заказать и оформить около 45 муниципальных услуг и более 140 - государственных. От социальных и медицинских - к образовательным и помощи в трудоустройстве", - сообщил Виталий Кличко.

Сегодня "Электронный кабинет защитника" разработчики представили членам Координационного совета города по вопросам реинтеграции и поддержки киевлян-защитников.

"Сервис позволит получать услуги по принципу "единого окна". В смартфоне, не выходя из дома, можно будет заказать одновременно все доступные услуги, узнать информацию о статусе заявки, получить обратную связь после ее рассмотрения. Запустить работу "Электронного кабинета защитника" город планирует до конца 2023 года", - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщал об увеличении финансирования из бюджета столицы на военные нужды до 1 млрд. грн.

В частности, дополнительные средства были предусмотрены на обеспечение защитников необходимыми средствами для выполнения боевых задач, ремонт и техническое обслуживание военной техники и т.д.

Также Виталий Кличко обратился к мэрии Берлина по поводу гарантий бесплатного лечения в немецких клиниках тяжелораненых украинских бойцов.