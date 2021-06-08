Кличко велосипедом приїхав на антикорупційну конференцію та розповів про своє бачення розвитку України

Мер Києва Віталій Кличко велосипедом приїхав на антикорупційну конференцію "ZeroCorruption Conference" та розповів про своє бачення боротьби з корупцією та розвитку України.

Про це повідомив депутат від фракції "УДАРу" в Київській міській раді Дмитро Білоцерковець у Facebook .

"Корупція з’являється там, де не працює система. Тому запобігати їй важливо саме на рівні системи. А не вирішувати власні політичні завдання під лозунгом боротьби з корупцією. Коли у вищих кабінетах влади витрачають години на наради, де обговорюють як краще атакувати того чи іншого мера, коли всупереч вибору киян та законів України намагаються призначити ручного голову КМДА – це політична корупція", - заявив Кличко у своєму виступі.

Він також наголосив на тому, що показником ефективності антикорупційної діяльності має бути рівень довіри громадян до влади.

"30 років боротьба з корупцією нагадує боротьбу з вітряками. Процес заради процесу. Статистика заради звітів. Але де тут боротьба з несправедливістю? Створюючи антикорупційні органи, треба пам’ятати, що головний КРІ в боротьбі з корупцією - це не статистика посадок і не кількість видовищних корупційних скандалів. Головний КРІ - це рівень довіри громадян до влади та держави. Бажання людей жити і працювати в країні", - зазначив він.

Політик переконаний, недовіра громадян шкодить Україні не менше за економічну кризу.

"Корупція породжує небезпечне явище - зневіру людей. Спочатку до окремого чиновника, потім - до всієї демократії. І що тоді роблять українці? Масово виїжджають за кордон. Криза довіри шкодить Україні не менше, ніж економічна криза", - пояснив він.

У підсумку виступу він окреслив своє завдання: відновити довіру людей до влади.

"Тому наша головна задача - повернути довіру громадян! Показати, що успішна українська держава можлива! Я маю на увазі успішна держава для кожного громадянина, а не "успішна" держава для олігархів та еліти", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше на "Zero Corruption Conference" виступив Володимир Зеленський.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - перша конференція найвищого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових воєн. Учасниками є політики з різних країн, представники НАТО, Пентагону та ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі.