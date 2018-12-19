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Кличко розповів про розвиток smart-інфраструктури столиці

Новини » Політика    19.12.2018 - 17:28
Кличко розповів про розвиток smart-інфраструктури столиці
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко розповів про роботу міської влади за рік

Київ продовжує успішно розвивати smart-інфраструктуру міста. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко звітуючи перед представниками ЗМІ про підсумки роботи міської влади за минулий рік, повідомляє прес-служба Кличка.

"Загалом, три роки розбудови smart-інфраструктури столиці принесли чимало досягнень. Це - і відкритий бюджет та електронна черга в дитсадок, електронний запис до лікаря, система відеоспостереження “Безпечне місто”, інтерактивна карта роботи комунальної техніки, багато іншого. Це ті прикладні речі, що впливають на ефективність управління містом. І головне - на якість життя в столиці", - відзначив Кличко.

Він наголосив, що велику увагу міська влада приділяє, зокрема, втіленню програми "Безпечне місто". В Києві вже встановили 6,8 тисяч камер відеоспостереження. Вся інформація з них надходить до міського дата-центру, де зберігається. Користуються цією інформацією і правоохоронні органи.

"Є у нас камери і з функцією розпізнавання обличь, номерів авто, з системою фіксації швидкості. За інформацією, наданою поліцією Києва, завдяки проекту "Безпечне місто", рівень злочинності в столиці, в порівнянні з 2016 роком, знизився на 56%. Тобто, відеоспостереження допомагає забезпечувати порядок та безпеку в місті", - сказав мер.

Також він відзначив, що камери допомагають і в управлінні багатьма процесами в місті. 

"Наприклад, два тижні тому ми відкрили новий Диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту. У цьому центрі опрацьовують данні GPS-трекерів, встановлених на автомобілі спецтехніки, і таким чином моніторять розташування та маршрути руху комунальної техніки. Тепер ми маємо можливість - і через гео-систему, і завдяки відеокамерам - повністю контролювати роботу  спецтехніки. Особливо це допомагає більш ефективно прибирати місто під час снігопадів. І це теж новий інструмент smart-city", - зазначив мер столиці.

Також Кличко відзначив, що Київ - перше місто в країні, яке кілька років тому повноцінно запровадило систему "Відкритий бюджет". 

"Усі надходження і витрати з міського бюджету кожен киянин може побачити он-лайн, у відкритому доступі. Данні в системі актуальні і максимально захищені. Кожного дня інформація до системи надходить з Державного Казначейства. Система налаштована так, що є можливість переходу до інформації в системі електронних закупівель і можна подивитися, навіть, як відбувся той чи інший аукціон. Можна дізнатися на що і скільки витратили коштів в тому чи іншому районі, в школі, на комунальному підприємстві", - зазначив Кличко. 

Ще одним важливим інструментом у забезпеченні прозорості процесів управління в столиці стала система електронних закупівель ProZorro, яку запровадили в рамках Kyiv Smart City. 

"Сьогодні 1800 структурних підрозділів міста здійснюють закупівлі через ProZorro. За період впровадження системи в столиці вже зекономили понад 3,8 мільярди бюджетних коштів", - підкреслив Кличко.

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