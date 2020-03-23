Кличко просить Кабмін відміни ПДВ на комунальні тарифи

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко зазначив, що це дасть можливість зменшити вартість комуналки для українців

Мер Києва Віталій Кличко просить Кабнет міністрів відмінити ПДВ на комунальні тарифи через коронавірус. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Мер міста зазначив, що це дасть можливість зменшити вартість комуналки для українців.

"Хочу звернутися до уряду щодо відміни ПДВ на вартість комунальних послуг для населення. Це дасть можливість зменшити вартість комуналки для українців", - заявив він.

Відзначимо, в загальному в Києві коронавірусом заразилися 24 людини. При цьому 22 випадки інфікування - кияни, які повернулися з країн Європейського союзу: Франції, Іспанії, Італії та Німеччини. Ще 2 випадки зараження сталися в результаті місцевого контакту з інфікованими з Житомирської області та Києва.

Раніше у МОЗ заявили, що в Україні є розрахований найгірший сценарій розвитку подій у зв'язку з поширенням коронавірусу, він порівнянний з ситуацією в Італії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. На цьому засіданні український лідер не виключив введення надзвичайної ситуації в Україні.