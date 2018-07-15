Кличко: проїзд для пільговиків у комунальному громадському транспорті залишиться безкоштовним

Також Кличко пояснив причини перегляду тарифів

Безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення діятиме і надалі. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", передає прес-служба мера.

"Хочу зазначити - для пенсіонерів, школярів, інвалідів, учасників бойових дій та інших пільгових категорій громадян проїзд у комунальному громадському транспорті столиці залишиться безкоштовним", - заявив Кличко.

Він також відзначив, що проїзд в комунальному транспорті для тих, хто користується ним регулярно, коштуватиме в середньому 6,50 грн. 8 гривень за проїзд - це вартість разової поїздки.

Також Кличко пояснив причини перегляду тарифів. За його словами без підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті Києву не уникнути кризи в транспортній сфері. Отримані від підвищення тарифів кошти, в першу чергу, підуть на підвищення заробітних плат працівникам транспортних комунальних підприємств, розвиток транспортної інфраструктури, ремонт та закупівлю рухомого складу. Також підвищення тарифів дозволить зменшити суми дотацій, які міський бюджет виділяє на покриття збитків транспортних підприємств.

"Проблема в тому, що міська влада щороку дотує транспортну сферу у розмірі 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Нам, наприклад, потрібно закуповувати новий транспорт. За останні роки ми закупили 100 автобусів, 103 тролейбуса, 45 трамваїв. Але, зараз ситуація така, що скоро на цьому транспорті нікому буде працювати. Транспортним підприємствам не вистачає фахівців. Тому потрібно підвищувати заробітну платню транспортникам. І на це, в першу чергу, підуть гроші від збільшення вартості проїзду", - підкреслив Кличко.

За словами мера, і в "Київпастрансі", і в "Київському метрополітені" недоукомплектований штат працівників. Так, в "Київпастрансі" не вистачає 2,5 тисячі фахівців, у метрополітені - майже півтисячі вільних вакансій. А від укомплектованості цих підприємств, підкреслив мер столиці, залежить, перш за все, безпека киян, які користуються громадським транспортом.