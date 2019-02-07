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Кличко вимагає від Київради врегулювати виплати сім’ям загиблих у АТО киян

Новини » Політика    07.02.2019 - 11:46
Кличко вимагає від Київради врегулювати виплати сім’ям загиблих у АТО киян
Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко звернувся до депутатів Київради

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити рішення про виплати матеріальної допомоги членам сімей загиблих киян-учасників АТО за належні до одержання або одержані ними земельні ділянки. Про це він заявив під час відкриття засідання Київради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"У порядку невідкладності пропоную внести до порядку денного, розглянути і ухвалити питання про виплати матеріальної допомоги уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників АТО. Це кошти, які міська влада пропонує виплатити за належні до одержання або одержані ними земельні ділянки", - відзначив Кличко та додав, що міська рада має оперативно включити видатки на реалізацію відповідних виплат до бюджету столиці на 2019 рік.

Компенсація пропонується у розмірі 400 прожиткових мінімумів. На сьогодні це - 840 тисяч гривень.

"Київ - перше і єдине місто в Україні, яке пропонує і – переконаний – реалізує таку ініціативу", - наголосив мер.

Він обґрунтував таку пропозицію тим, що землі в межах столиці не так багато. Відповідно столична влада не зможе видати її всім, кому належить за законом. По-друге, далеко не всі родини загиблих, зауважив Кличко, які отримали землю, зможуть на ній побудуватися. На сьогодні в столиці завершено процес виділення 138 земельних ділянок.

"Тому столична влада має намір віднайти кошти, щоб виплатити матеріальну допомогу – як компенсацію за земельні ділянки для будівництва і обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд",- наголосив Кличко.

Він відзначив, що столична влада спілкувалася і з родинами загиблих, і з учасниками АТО. "Вони підтримують таку ідею. І, сподіваюся, в нас не буле зайвих дискусій щодо важливості і нагальності цього питання", - підкреслив мер столиці.

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