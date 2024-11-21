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Кличко поздравил с Днем Достоинства и Свободы: мы как никогда знаем цену своего достоинства и воли

Четверг 21 ноября 2024 14:18
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Кличко поздравил с Днем Достоинства и Свободы: мы как никогда знаем цену своего достоинства и воли Фото: Кличко поздравил с Днем Достоинства и Свободы (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы и всех украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Он отметил, что именно достоинство и стремление к свободе дают украинцам сил бороться дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы. И сегодня мы, как никогда, знаем цену своего достоинства и свободы. Украина стоит под давлением взбешенного агрессора, сражается, теряя лучших своих сыновей и дочерей. Помогает армии. Живет и работает под ракетными атаками и в сверхсложных условиях. Путин не понял главного – не уничтожит он дух украинцев!" – заявил Виталий Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что Украина была, есть и останется свободной.

"Стремление к свободе подняло Украину на Революции 2004 и 2013 годов. Готовность сражаться за свою свободу сплотила украинцев в феврале 2022-го. Достоинство, смелость дают нам силы бороться за свою свободу и свое державу. Вместе мы выстоим и все преодолеем!" – уверен Кличко.

Он отдал дань уважения погибшим героям и поблагодарил тех, кто защищает Украину сегодня.

"Слава Украине! Слава ее Героям! Героям Небесной сотни и всем тем, кто защищает государство сегодня. Вечный почет и память тем, кто заплатил наивысшую цену за нашу свободу!" – подчеркнул Виталий Кличко.

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Киев Виталий Кличко
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