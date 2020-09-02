ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кличко: показник тестування на COVID-19 у Києві - найвищий в Україні

Київ, Середа 02 вересня 2020 15:16
Кличко: показник тестування на COVID-19 у Києві - найвищий в Україні
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Україна

Показник тестування становить 210 тестів на 100 тисяч людей

Показник тестування на COVID-19 в Києві - найвищий в Україні. І становить 210 тестів на 100 тисяч людей.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн прес-конференції.

"Через те, що все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу, відповідно - збільшується кількість тестувань. Показник тестування в Києві сьогодні - найвищий в Україні. І становить 210 тестів на 100 тисяч людей", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що всього в комунальних медзакладах та лабораторному центрі з початку пандемії досліджено понад 99 тисяч зразків біоматеріалу - методом ПЛР.

Методом ІФА - на виявлення антитіл - зробили понад 17,5 тисяч тестів.

Зразки досліджують також і в приватних та державних клініках.

"Продовжують активно працювати в столиці і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на COVID-19 у пацієнтів удома. Тільки 1 вересня бригадами відібрано 923 зразки. А всього з початку роботи мобільних бригад – понад 58 тисяч", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, станом на 2 вересня в Україні виявили 2495 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївВіталий КличкоКиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся