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Кличко показав відео будівництва нових дитячих садочків у Києві

Новини » Інфраструктура    27.06.2019 - 16:39
Кличко показав відео будівництва нових дитячих садочків у Києві
Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

На Троєщині та в Солом’янському районі столиці відкриють по новому садочку

Наступного року на Троєщині та в Солом’янському районі столиці відкриють по новому садочку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

 

Друзі! Ще одна позитивна новина для батьків та малечі Троєщини і Солом’янки! В цих районах будуємо по новому садочку. Один садок - на вулиці Радунській, на місці стихійної парковки. Інший – на бульварі Вацлава Гавела, на місці недобудованого ще з 80-х років дитсадка, фундамент якого довелося повністю демонтувати. Обидва дитячі заклади розраховані на 260 місць (14 груп). Це будуть сучасні, гарні садочки, куди дітям точно захочеться йти! Сьогодні на обох будівельних майданчиках тривають активні роботи. На Троєщині уже звели підвальні приміщення, перший поверх. Розпочали роботи зі зведення другого поверху. На Солом’янці - теж завершують будівництво першого поверху та приступають до зведення другого. В обох садках будуть басейни, спортивні та актові зали, кабінети логопеда і психолога, пандуси та ліфти. Будівлі будуть повністю енергоефективними. А також їх обладнають бойлерами. Як і в усіх садочках столиці, в цих дитячих закладах встановлять відеоспостереження. Адже безпека наших дітей - перш за все!

Опубліковано Кличко - мер Четвер, 27 червня 2019 р.

Мер опублікував відео, в якому показав, як тривають роботи на будівельних майданчиках.

"Друзі! Ще одна позитивна новина для батьків та малечі Троєщини і Солом’янки! В цих районах будуємо по новому садочку. Один садок - на вулиці Радунській, на місці стихійної парковки. Інший – на бульварі Вацлава Гавела, на місці недобудованого ще з 80-х років дитсадка, фундамент якого довелося повністю демонтувати", - написав Кличко.

За словами мера, обидва дитячі заклади розраховані на 260 місць - 14 груп. Це будуть сучасні, гарні садочки, куди дітям точно захочеться іти.

Сьогодні на обох будівельних майданчиках тривають активні роботи. На Троєщині уже звели підвальні приміщення, перший поверх. Розпочали роботи зі зведення другого поверху. На Солом’янці - теж завершують будівництво першого поверху та приступають до зведення другого.

"В обох садках будуть басейни, спортивні та актові зали, кабінети логопеда і психолога, пандуси та ліфти. Будівлі будуть повністю енергоефективними. А також їх обладнають бойлерами. Як і в усіх садочках столиці, в цих дитячих закладах встановимо відеоспостереження. Адже безпека наших дітей - перш за все!", - наголосив мер Києва.

Кличко показав відео будівництва нових дитячих садочків у Києві

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Новини України Віталий КличкоКиївдетский сад
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