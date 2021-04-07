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Кличко показав ситуацію в лікарнях міста 

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 15:53
Кличко показав ситуацію в лікарнях міста  Фото: Віталій Кличко показав ситуацію у столичних лікарнях (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко показав ситуацію у столичних лікарнях.

Відповідне відео він продемонстрував під час онлайн-брифінгу.

"Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100 відсотків. Наприклад, міська лікарня №3, де я побував учора ввечері. Там лікарі кажуть, що працюють вже на 110 відсотків від потужності. Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка. Я поспілкувався з лікарями і був в інфекційному відділенні, говорив з деякими пацієнтами", - зазначив мер Києва.

На відео є звернення головного лікаря лікарні №3 Петра Іващенка, який закликає людей відповідальніше ставитись до епідемії.

"Ті люди, які не хочуть щеплюватися, які вважають, що ковіда не існує, я б хотів, щоб вони побували у нашій лікарні і побачили наших пацієнтів", - сказав медик.

За словами Кличка, медична ситуація в столиці - дуже складна, а медики працюють з надривом, проте місто продовжує збільшувати кількість ліжкомісць.

"Місто продовжує шукати можливості і готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів з COVID-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус", - розповів Кличко.

У зв’язку із заповненістю столичних лікарень міський голова вкотре звернувся до уряду із закликом надати киянам місця відомчих лікарнях.

В Україні за минулу добу, 6 квітня, виявили ще 15 415 випадків коронавірусу. При цьому підтвердили 481 летальний випадок - це новий антирекорд.

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