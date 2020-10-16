Кличко підтримав волонтерів що роздаватимуть маски на виборах

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Мер Києва Віталій Кличко підтримав акцію волонтерів "Безпечний вибір". Йдеться про звернення громадських організацій до кандидатів у мери столиці щодо збору коштів на маски, які волонтери роздаватимуть біля виборчих дільниць 25 жовтня.

Про це Кличко заявив на онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Звичайно, як я вже сказав, треба зробити все, щоб вибори відбулися безпечно для здоров’я киян. І місто про це дбає. Що стосується акції - це добре, коли всі - і влада, і волонтери, і небайдужі громадяни - об’єднують свої зусилля. Я, думаю, це правильна акція. Бо всі виборці повинні прийти на дільниці в масках, мати можливість продезінфікувати руки. Почуватися безпечно. Я вже поговорив з братом сьогодні. Володимир готовий перерахувати на волонтерську акцію 100 тисяч гривень. І, думаю, знайдеться ще немало людей, які приєднаються до такої ініціативи. Я - теж", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні активісти та волонтери, які об’єдналися у волонтерську ініціативу "Безпечний вибір", закликали кандидатів у мери Києва допомогти забезпечити медичними масками киян, які прийдуть на виборчі дільниці.