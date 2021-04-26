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Кличко вшанував пам'ять жертв Чорнобильської трагедії

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 14:38
Кличко вшанував пам'ять жертв Чорнобильської трагедії Фото: Кличко вшанував пам'ять жертв Чорнобильської трагедії (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва та лідер партії "Удар" Віталій Кличко разом з киянами-ліквідаторами вшанував пам'ять жертв катастрофи ЧАЕС.

Про це йдеться на офіційному сайті Кличка.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять ліквідаторів страшної аварії світового масштабу. Людей, які ціною власного здоров'я і життя боролися із наслідками техногенної катастрофи, що сталася 35 років тому в Чорнобилі. Понад 600 тисяч людей тоді взяли участь у ліквідації аварії - боролися з вогнем і розчищали завали. Київ одним із перших долучився до ліквідації наслідків катастрофи. Його рятувальники були задіяні на всіх роботах. І столиця стала тоді новою домівкою для тисяч людей, яких відселили з Чорнобильської зони. Ми повинні пам'ятати тих, хто захистив нас від смертельної загрози", - наголосив мер Києва.

Кличко вшанував пам'ять жертв Чорнобильської трагедії

Зазначається, що Кличко взяв участь у церемонії біля меморіального комплексу "Пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи", який нещодавно оновили за сприяння міської влади.

Він також отримав від чорнобильців нагороду "Народний герой Чорнобиля" за допомогу в спорудженні меморіального комплексу та за постійну соціальну підтримку героїв-ліквідаторів і членів їх родин. Нагороду міському голові вручив голова громадської організації "Пожежники Чорнобиля" Іван Ковальчук.

Кличко наголосив на тому, що місто робить усе можливе для підтримки постраждалих від аварії на ЧАЕС, які проживають у Києві.

"Столична влада постійно працює над забезпеченням медичної допомоги ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС. І продовжує надавати квартири чорнобильцям, фінансуючи цю програму за кошти міського бюджету. Ми вдячні за їх подвиг і відвагу! Шануємо пам’ять тих, чиє життя забрала Чорнобильська аварія", - підкреслив Віталій Кличко

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що 48 тисяч киян отримають матеріальну допомогу від міста до роковин катастрофи.

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