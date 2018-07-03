Кличко: ми плануємо відремонтувати якомога більше магістралей Києва влітку

У Києві також планують поступово перейти до ремонту маленьких вулиць

Влада Києва у цьому році поставила перед собою завдання відремонтувати якомога більше ключових магістралей, від яких залежить інтенсивність та комфортність руху в місті, і поступово перейти до ремонту маленьких вулиць. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції капітального ремонту бульвару Академіка Вернадського, повідомляє прес-служба мера столиці.

Зокрема, він зазначив, що більшу частину робіт на запланованих на цей рік об’єктах мають завершити в літній період.

Довжина ділянки, яку капітально оновили на бульварі Вернадського, - майже два кілометри. Загальна вартість будівельних робіт – понад 68 мільйонів гривень. При цьому, як заявив Кличко, на всіх об’єктах капітального ремонту в столиці комплексно оновлюється вся прилегла інфраструктура.

"Цю дорогу побудували ще у 1973 році. Жодного капітального ремонту з того часу тут не було - 45 років! На цій ділянці влаштоване двошарове покриття з полімерасфальтобетону, облаштували нові тротуари, нові бордюри, оглядові колодязі та озелененили прилеглу територію. І важливо, що дорожню розмітку тут нанесли холодним пластиком. Це в рази збільшує її термін експлуатації", - відзначив мер.

Він також зазначив, що нещодавно розпочали і капітальний ремонт великої транспортної магістралі - проспекту Академіка Палладіна.

"Це дасть можливість повністю оновити цей напрямок в‘їзду в місто і розвантажити основні магістралі. На Палладіна ми відремонтуємо майже 5 кілометрів дороги. Там ремонт розпочався в червні цього року. Термін виконання робіт - 9 місяців", - підкреслив мер столиці.

За його словами, на проспекті Академіка Палладіна повністю оновлять всі смуги руху, капітально відремонтують шляхопровід через залізницю, оновлять мережу дощової каналізації. Будуть на проспекті і нові тротуари, і велосипедні доріжки, і нове сучасне освітлення. Також передбачено облаштування місць для паркування, зазначили у Кличка.

При цьому Кличко підкреслив, що підрядні організації під час укладання договору дають гарантію на нову дорогу 5 років. Якщо за цей час будуть виявлені недоліки, підрядник усуває їх за свій кошт.

Мер також нагадав, що за попередніх два роки в Києві капітально відремонтували 502 кілометри доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів планують відремонтувати цього року.