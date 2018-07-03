Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кличко: ми плануємо відремонтувати якомога більше магістралей Києва влітку

НовиниІнфраструктура    03.07.2018 - 12:42
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

У Києві також планують поступово перейти до ремонту маленьких вулиць

Влада Києва у цьому році поставила перед собою завдання відремонтувати якомога більше ключових магістралей, від яких залежить інтенсивність та комфортність руху в місті, і поступово перейти до ремонту маленьких вулиць. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції капітального ремонту бульвару Академіка Вернадського, повідомляє прес-служба мера столиці.

Зокрема, він зазначив, що більшу частину робіт на запланованих на цей рік об’єктах мають завершити в літній період.

Довжина ділянки, яку капітально оновили на бульварі Вернадського, - майже два кілометри. Загальна вартість будівельних робіт – понад 68 мільйонів гривень.  При цьому, як заявив Кличко, на всіх об’єктах капітального ремонту в столиці комплексно оновлюється вся прилегла інфраструктура.

"Цю дорогу побудували ще у 1973 році. Жодного капітального ремонту з того часу тут не було - 45 років! На цій ділянці влаштоване двошарове покриття з полімерасфальтобетону, облаштували нові тротуари, нові бордюри, оглядові колодязі та озелененили прилеглу територію. І важливо, що дорожню розмітку тут нанесли холодним пластиком. Це в рази збільшує її термін експлуатації", - відзначив мер.

Він також зазначив, що нещодавно розпочали і капітальний ремонт великої транспортної магістралі - проспекту Академіка Палладіна.

"Це дасть можливість повністю оновити цей напрямок в‘їзду в місто і розвантажити основні магістралі. На Палладіна ми відремонтуємо майже 5 кілометрів дороги. Там ремонт розпочався в червні цього року. Термін виконання робіт - 9 місяців", - підкреслив мер столиці.

За його словами, на проспекті Академіка Палладіна повністю оновлять всі смуги руху, капітально відремонтують шляхопровід через залізницю, оновлять мережу дощової каналізації. Будуть на проспекті і нові тротуари, і велосипедні доріжки, і нове сучасне освітлення. Також передбачено облаштування місць для паркування, зазначили у Кличка. 

При цьому Кличко підкреслив, що підрядні організації під час укладання договору дають гарантію на нову дорогу 5 років. Якщо за цей час будуть виявлені недоліки, підрядник усуває їх за свій кошт.

Мер також нагадав, що за попередніх два роки в Києві капітально відремонтували 502 кілометри доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів планують відремонтувати цього року.

Кличко: Київ увійшов до Світової асоціації автомобільних магістралей Кличко: питання боргу приватної компанії "Київенерго" "Нафтогазу" повинен вирішувати суд
Теги публікації: дороги, Віталий Кличко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся