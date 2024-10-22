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Кличко передал от столичной общины партию дронов 5 штурмовой Киевской бригаде на Донбасс

Вторник 22 октября 2024 15:15
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Кличко передал от столичной общины партию дронов 5 штурмовой Киевской бригаде на Донбасс Фото: Кличко передал от столичной общины партию дронов 5 штурмовой Киевской бригаде на Донбасс (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной общины 550 дронов разных типов 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра столицы.

"Сегодня от громады столицы передали бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады еще 550 дронов. В частности, на Донбасс отправятся 150 дронов Mavic 3T и 400 Mavic 3 PRO, которые помогут нашим защитникам в выполнении боевых задач", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что в конце лета военным этой бригады Киев уже передавал 600 беспилотников. В том числе 300 FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов Mavic.

"Всего с начала этого года 5-й штурмовой на оснащение Киев выделил из бюджета города 650 млн грн. Продолжаем помогать нашим защитникам! И постоянно ищем для этого любые возможности", – подчеркнул мэр столицы.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал от громады столицы 750 дронов бойцам бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и еще 750 БпЛА – трем бригадам на Харьковское направление.

Также сообщалось, что брат мэра Киева Владимир Кличко отвез на передовую в Донецкую область партию дронов, системы РЭБ и броневик Cobra, приобретенные за внебюджетные средства.

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