Кличко передал крупную партию дронов и военное снаряжение нескольким бригадам

Мэр Киева Виталий Кличко передал двум бригадам ТрО Киева большую партию дронов от столичной общины. Кроме того, еще двум бригадам он передал важное оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Сегодня от общины столицы передал бойцам на фронт очередную партию помощи. Еще почти 600 БпЛА. В частности, военным 241-й отдельной бригады ТрО г. Киева отправили на передовую 350 Mavic 3Е и 50 Mavic 3Т. Бойцам 112-й отдельной бригады ТрО столицы - 150 Mavic 3Е и 20 Mavic 3Т", - написал Виталий Кличко.

Он также отметил, что передал 241 бригаде ТрО, 63 бригаде ВСУ и 12 бригаде НГУ беспилотники и оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.

"В качестве благотворительной помощи отправили бойцам 63-й бригады ВСУ, 241-й отдельной бригады ТРО г. Киева (206 батальон) и 12-й бригады НГУ "Азов" 100 fpv-дронов, 5 Mavic 3Т, 10 систем РЭБ, 3 Starlink, 2 передвижных автомастерские, каски, тактические очки и лекарства", - перечислил Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киев продолжает помогать защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства. И напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил 5 млрд грн на программу "Защитник Киева" для поддержки военных.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил из своего бюджета на помощь защитникам почти 10 млрд гривен. Это самая большая сумма среди всех регионов.