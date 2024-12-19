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Кличко передал пограничникам партию дронов от киевлян

Четверг 19 декабря 2024 14:33
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Кличко передал пограничникам партию дронов от киевлян Фото: Кличко передал пограничникам партию дронов от киевлян (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам Государственной пограничной службы партию помощи от киевской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Община столицы передала пограничникам очередную партию помощи. Подразделения Государственной пограничной службы Украины получили еще тридцать квадрокоптеров DJI Mavic. БпЛА различного типа сегодня крайне необходимы бойцам на фронте, ведь спасают их жизни. Помогают отслеживать и вовремя реагировать на действия врага", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что пограничники первыми дали бой оккупантам и до сегодняшнего дня с достоинством продолжают защищать наше государство.

Кличко также рассказал, как столица помогала пограничникам с начала полномасштабной войны.

"В целом столица, с начала полномасштабной войны, передала ГПСУ 85 новых микроавтобусов Volkswagen, десятки единиц грузовой техники, спецавтомобилей, автобусов. А также передает дроны различных типов и средства индивидуальной защиты. Община Киева и в дальнейшем будет помогать всем нашим защитникам в борьбе с российским агрессором", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал от общины Киева партию дронов, грузовик с манипулятором для инженерно саперной службы и 8 пикапов батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

Также сообщалось, что с начала 2024 года Киев выделил из городского бюджета на помощь Силам обороны почти 10 млрд грн. Это самая большая сумма помощи среди всех регионов. Виталий Кличко также сообщил, что в следующем году помощь защитникам будет не меньше.

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Виталий Кличко Дрони
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