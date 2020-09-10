Кличко відкрив інвестфорум Києва-2020

Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

Мер Киева наголосив, що пандемія коронавірусу стала глобальним викликом для світу

Мер Києва Віталій Кличко відкрив Інвестиційний форум міста Києва, що відбувається сьогодні в столиці.

Про це повідомляє "Офіційний портал Києва".

"Я радий вітати на Інвестиційному форумі міста Києва наших гостей - шановних послів, представників міжнародних організацій, моїх колег-мерів міст, експертів, представників бізнесу! Цьогорічний форум відбувається під гаслом "Дій локально. Думай глобально". І сьогодні він є платформою, де ми можемо обговорити те, яким має бути економічний та інфраструктурний розвиток столиці і столичного регіону в нових умовах", - сказав Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що пандемія коронавірусу стала глобальним викликом для світу.

"Влада на всіх рівнях вимушена не тільки стримувати розповсюдження вірусу і захищати здоров’я та життя людей. А й вирішувати, як допомогти бізнесу, як відновити економіку та забезпечити. Як надалі втілювати інфраструктурні проекти і розвивати наші міста. І нам потрібно не втратити ті темпи змін, що започатковані в столиці. Ми маємо і далі робити Київ комфортним європейським містом. Столиця України і столичний регіон - це фінансовий та інвестиційний центр з великим потенціалом і високим рівнем розвитку інновацій та технологій. Але найбільшою цінністю нашого міста є його люди", - підкреслив Кличко.

Він наголосив, що сьогодні в умовах пандемії міська влада робить все можливе для запобігання поширенню коронавірусу та захисту киян і надання необхідної допомоги - медичної і соціальної. Навіть в умовах боротьби з пандемією Київ продовжує оновлювати дороги і мости, будувати садочки та школи. Ремонтувати та створювати нові парки і зони відпочинку.

За його словами, сьогодні Києву потрібна стратегія, яка забезпечить розвиток бізнесу. І столиця таку стратегію розробляє.

"Пандемія в умовах припинення або обмеження транспортних потоків між країнами продемонструвала важливість розвитку та підтримки локальних виробників. Задля економічної безпеки містам необхідно мати можливість функціонувати автономно - насамперед виробляти товари першої необхідності. Саме тому локалізація економіки столичного регіону має стати одним із пріоритетів у подоланні наслідків пандемії", - зазначив мер Києва.

Кличко зазначив, що Київ відіграє важливу роль в економічному розвитку України. Столиця забезпечує понад 20% ВВП всієї держави. А частка прямих іноземних інвестицій - понад 50 % від загальнодержавного обсягу.

Також Київ - центр однієї з найбільших агломерацій серед європейських столиць за кількістю населення та територією. До асоціації "Київська агломерація" вже доєднались 19 міських та селищних рад. Тому, підкреслив Віталій Кличко, в умовах глобальної урбанізації розвиток Київської агломерації є необхідним і перспективним.

"Тому наша спільна мета сьогодні - розбудова інфраструктури та об’єднання громад Великого Києва. Створення потужного мегаполіса з комфортними умовами для його мешканців. Умовами для роботи і відпочинку. Умовами для професійного розвитку. І ми зробимо Київ і його агломерацію саме такими!", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко представив бачення того, яким буде Київ у найближчому майбутньому. Зокрема, столична влада працює над тим, аби через 5 років Київ увійшов до ТОП-100 міст світу.