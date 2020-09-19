Кличко відкрив фонтан зі скульптурною композицією з Архистратигом Михаїлом

Фото: Віталій Кличко на відкритті фонтану (kyivcity.gov.ua)

Мер Києва Віталій Кличко відкрив символічну композицію - новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла у парку "Володимирська гірка". Разом з мером композицію урочисто сучасні відкрили захисники України.

Про це йдеться на сайті міського голови.

Зокрема, серед захисників на відкритті були присутні - ветеран АТО з позивним "Ірландець" Володимир Сергієвський, начальник караулу 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Києва Руслан Черкасов та лікарка-інфекціоністка Олександрівськові лікарні Татьяна Гайнутдінова. Також на церемонії були присутні представники всіх релігійних конфесій столиці.

"Я, як лікар, щодня надаю допомогу, лікую і втішаю киян. Я переконана, що віра - в себе, в людей, яким ти довірився - це дуже важливо. І тому, відчуваю свою відповідальність. За кожного хворого, за кожного, хто вилікувався. І переживаю як особисту трагедію, коли людину врятувати не вдається. Ми - медики, як би не було складно, робимо все, щоб вберегти і врятувати здоров‘я і життя киян. Сподіваюся, що Архистратиг Михаїл і надалі оберігатиме Київ, його мешканців. Захищатиме нас усіх і надихатиме на перемоги! Спасибі за такий чудовий фонтан-пам’ятник", - наголосила Гайнутдінова.

За словами мера Києва, дзвін, на якому встановлена скульптура Архангела Михаїла, символізує всю красу, толерантність і розмаїття міста. Його пагорби і храми різних конфесій. Визначні місця столиці.

"Сьогодні ми відкриваємо не просто фонтан. Це - символічна композиція. Ми вшановуємо київських захисників і охоронців нашого міста. Архангел Михаїл шанований в релігійному епосі янгол. І на близькому сході, і в християнстві", - наголосив Кличко.

Мер столиці також зазначив, що в іудеїв Міхаель - один з чотирьох янголів, що стоять перед престолом Господа і охороняють чотири сторони світу. І його вважають покровителем єврейського народу.

"Фігура Архангела Михаїла - елемент герба нашого міста. Скульптури Архистратига прикрашали та охороняли Київ і у середньовіччя, і в більш пізні часи. У 1997-98 роках, коли відновлювали і реставрували Михайлівський Золотоверхий собор, ми з братом, разом з іншими меценатами, фінансували створення барельєфа Архангела. Що встановили над Михайлівським собором між його куполами. І тоді я мріяв, що скульптура Архангела обов’язково має бути на Володимирській гірці. Біля собору. Мрії втілюються! Сьогодні ми відкриваємо дуже гарну - можна сказати - ювелірну скульптуру Архангела Михаїла, що вінчає новий фонтан!" - наголосив Кличко.

Мер подякував митцям, які створили фонтан, а також меценатам, за кошти яких було створено скульптуру Архистратига Михаїла. Місто ж фінансувало встановлення чаші фонтану.

"Я дякую всім, хто любить наше місто і його мешканців. Хто прагне, щоб Київ був під охороною вищих сил. А також - під охороною і опікою людей, які щодня працюють заради Києва і киян. Їх здоров’я, безпеки і комфорту в столиці! Сьогодні ми відкрили, я б сказав, фонтан - оберіг! Сюди йтимуть кияни і гості нашого міста. І фонтан стане ще однією візитівкою Києва! Сьогодні символічний день - 19 вересня - День спомину чуда Архистратига Михаїла. І тепер Архангел звідси оберігатиме, надихатиме і даруватиме віру в наші сили і в наші перемоги!" - підкреслив Кличко.

Про те, що новий фонтан стане оберігом для мешканців столиці, заявив і ветеран АТО Володимир Сергієвський.

"Сьогодні величний день, та велична подія. А завтра – це вже буде історія. І наші діти та внуки будуть гуляти цим парком та дивитися на цю красиву скульптуру. Із зображенням Архангела Михаїла наші побратими зараз захищають нашу країну на сході. Тому - дякую всім, хто долучився до цієї події", - підкреслив Володимир Сергієвський.

Символічним відкриття такого фонтану назвав і начальник караулу 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Києва Руслан Черкасов.

"Хочу сказати від всіх рятувальників Києва. Наше місто - дуже велике. І тому надзвичайні події стаються дуже часто. Хлопці щодня ліквідовують пожежі та інші надзвичайні ситуації, рятують життя людей. Тому, я сподіваюсь, цей новий символ буде нас оберігати та допомагати в нашій роботі", - наголосив Черкасов.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко відкрив сквер з фонтаном на Оболоні.