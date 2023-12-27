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Кличко: немецкие города-побратимы передали Киеву новую партию помощи

Среда 27 декабря 2023 17:39
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Кличко: немецкие города-побратимы передали Киеву новую партию помощи Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Немецкие города Лейпциг и Берлин передали Киеву новую партию гуманитарной помощи - спецавтомобили для коммунальных служб города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня Киев получил новую партию помощи от двух городов Германии - старейшего побратима Киева - Лейпцига и самого младшего, с которым соглашение о сотрудничестве подписали недавно, - города Берлин. В частности, от Лейпцига поступило 5 новых пожарно-спасательных автомобилей. Лейпциг обеспечил нам эти автомобили в сотрудничестве с польскими партнерами - компанией Mito Truck, которая произвела их в кратчайшие сроки. Оплатило авто Министерство экономического сотрудничества и развития Германии", - сообщил Кличко.

Он отметил, что Лейпциг направил 2 Renault Kerax с колесной формулой 6х6 и 2 машины МАN (4х4), оснащенные современными системами пенотушения. А также автомобиль IVECO повышенной проходимости с колесной формулой 6х6.

Берлин передал Киеву 3 мусоровоза Mercedes Econic.

"Эти авто имеют современную систему уборки мусора, мощные двигатели экологического класса Евро-5. Спасибо международным партнерам за всестороннюю поддержку! Новая партия помощи позволит столице еще более оперативно реагировать на вызовы военного времени и чрезвычайные ситуации и эффективно обеспечивать жизнедеятельность города", - подчеркнул Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в начале декабря Киев получил от Свободной земли Бавария и от района Шарлоттенбург города Берлина новые современные кареты скорой помощи, пожарный автомобиль, коммунальную технику, микроавтобус и 20-тонный грузовик гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что в сентябре 2023 Киев и Берлин подписали соглашение о партнерстве двух городов. Мэр Берлина Кай Вегнер отметил, что сотрудничество с Киевом среди приоритетных проектов для властей Берлина.

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Виталий Кличко Киев
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