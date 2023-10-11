Кличко: Киев закупил квартиры для переселенцев почти на 230 млн гривен

Мэр Киева Виталий Кличко вручил 64 семьям вынужденных переселенцев ордера на новые квартиры, которые для них приобрели город как временное жилье.

"Киев, из-за войны, с которой вторглась в Украину россия, стал новым домом для сотен тысяч людей из разных уголков страны. Столица делает все для того, чтобы украинцы, которые переехали в Киев, жили комфортно и легче адаптировались на новом месте. Обеспечивает вынужденных переселенцев работой и медицинским обслуживанием, устраивает детей в школы и садики. И столица уже закупила 113 квартир, суммарной стоимостью почти 230 млн гривен, которые предоставляет бесплатно вынужденным переселенцам для временного проживания. Квартиры являются собственностью территориальной общины Киева", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Киеве зарегистрировались около 281 тысяч внутренне перемещенных лиц. Из них более 55 тысяч - дети. А с 2014 года в столице нашли приют более 400 тысяч переселенцев, среди которых 70 тысяч - дети, около 15 тысяч - люди с инвалидностью, а более 66 тысяч - пенсионеры.

"Сегодня 956 семей внутренне перемещенных лиц в Киеве нуждаются в жилье. Это многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с инвалидностью; семьи, где мама одна воспитывает детей. А также нетрудоспособные лица и другие люди, нуждающиеся в особом внимании и поддержке", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев уже направил более 430 млн. грн. на обеспечение квартирами защитников и их семей.

В общей сложности на поддержку военных город потратил уже 4,8 млрд грн с начала широкомасштабного вторжения.