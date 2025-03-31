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Кличко и мэр Тулузы обсудили восстановление Киева: подробности

Понедельник 31 марта 2025 14:55
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Кличко и мэр Тулузы обсудили восстановление Киева: подробности Фото: Кличко и мэр Тулузы обсудили восстановление Киева (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией мэрии французского города Тулуза. Обсуждались, в частности, вопросы восстановления инфраструктуры Киева, поврежденной российскими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился с мэром города-побратима Киева - Тулузы, Жаном-Люком Муденко и делегацией мэрии Тулузы. Продолжаем развивать экономические и культурные связи между городами. Киев готов присоединиться к сотрудничеству в будущих совместных проектах. Это касается и поддержки в восстановлении украинской столицы. В частности восстановлении объектов инфраструктуры, поврежденных агрессором. Чтобы закрепить сотрудничество, подписали с мэром Тулузы Декларацию городов-побратимов по случаю 50-й годовщины дружеских связей между городами", - сообщил Кличко.

Также мэры Киева и Тулузы почтили память Героев-защитников и возложили цветы к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам. Кроме того, Кличко и Муденк прогулялись по "стеклянному мосту" и высадили дерево на аллее дружбы на Владимирской горке.

Виталий Кличко поблагодарил французских партнеров за помощь.

"Поблагодарил за помощь, которую Тулуза предоставляет Киеву. В частности, за генераторы и зарядные станции, которые украинская столица получила в 2024 году и установила в пунктах обогрева, в образовательных учреждениях, оснастила укрытия в школах, детсадах, городских больницах", - отметил Кличко.

Кличко и мэр Тулузы обсудили восстановление Киева: подробности

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и представителями крупного бизнеса Германии. В частности, с производителями дронов. Кличко подчеркивал необходимость радикально усилить помощь Украине.

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Виталий Кличко Киев
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