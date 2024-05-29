Кличко: община Киева передала 92 бригаде на Харьковское направление дроны, пикапы и грузовики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Сегодня от общины столицы передали бойцам 92-й бригады ВСУ, которые сражаются с врагом на Харьковщине, 38 новых авто. В частности, 34 пикапа JAC T6 и 4 военных грузовика Daewoo Novus", - написал Виталий Кличко.

Мэр добавил. что бойцы 92 ОШБр получили также дроны от столичной общины.

"На средства, выделенные из бюджета Киева, для 92-й бригады приобрели 112 единиц БПЛА. А именно: 72 дроны Mavic 3, 20 дронов Mavic 3T Thermal. Большая часть из них – уже на фронте. И сегодня передали еще 20 дронов DJI Matrice 350 RTK и два десятка Mavic 3", - отметил Кличко.

Виталий Кличко подчеркнул, что деньги на автомобильную технику и БПЛА были выделены в рамках городской целевой программы "Защитник Киева".

"В этом году на оснащение 92-й бригады столица направила уже 97 млн грн. Город и дальше будет помогать всем нашим Защитникам приближать Победу!", - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко уехал на Харьковщину и привез помощь защитникам Волчанска и Купянска. Дроны и автомобили от киевлян и мэра получили четыре военных подразделения.

Также Виталий Кличко передал от общины столицы более 800 дронов бойцам 112 бригады ТрО Киева и сообщил о выделении дополнительных средств из бюджета на оснащение военного подразделения.