Кличко: ми завжди пишалися причетністю до словосполучення "Динамо" Київ

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко назвав вихід "Динамо" до групового раунду ЛЧ продовженням великих традицій

Київський міський голова Віталій Кличко привітав столичний футбольний клуб "Динамо" з виходом до групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це йдеться у листі Кличка до капітана, тренера та власника клубу, повідомляє прес-служба "Динамо".

"Шановні друзі! Від імені громади міста Києва - сотень тисяч футбольних уболівальників та мільйонів його мешканців - вітаю вас із черговим спортивним успіхом! Повернення "Динамо" до групового раунду найсильнішого клубного турніру УЄФА - це продовження великих традицій славного столичного клубу, започаткованих ще в середині минулого століття", - зазначає Кличко.

На його думку, навіть попри на лихі часи пандемії, досягнення клубу - це свято для усього міста, яке має унікальній досвід проведення найпрестижніших міжнародних змагань. У тому числі й футбольних фіналів чемпіонату Європи та Ліги чемпіонів.

"Ми, покоління киян різних епох, росли на гучних перемогах улюбленої біло-блакитної команди. Ми звикли до них, як будь-яка людина, жива істота - до кисню. Ми завжди пишалися причетністю до словосполучення "Динамо" Київ. Ми - це "Динамо", "Динамо" - це ми! Не даремно саме цей слоган, розміщений на фасаді НСК "Олімпійський", супроводжуватиме домашні матчі підопічних Мірчі Луческу протягом цієї осені в Лізі чемпіонів", - додав Кличко.

Він також подякував клубу за такий подарунок та побажав максимальних результатів у турнірі.

"На футбольному полі та поза стадіоном завжди розраховуйте на нашу палку підтримку! Кияни завжди поруч зі своєю командою - "командою, без котрої нам не жити". Із вірою у нові успіхи "Динамо", - написав Кличко.

Нагадаємо, київське "Динамо" обіграло "Гент" і вийшло в груповий етап Ліги чемпіонів. Таким чином, у цьому раунді головного клубного європейського турніру Україна буде представлена ​​двома клубами вперше з сезону 2015/16.

Як писало РБК-Україна, київська команда під керівництвом Мірчі Луческу побореться у квартеті G з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем". Останній тренує колишній гравець та коуч "Динамо" Сергій Ребров.