ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко договорился о протезировании военных и обучении украинских специалистов

Четверг 18 апреля 2024 16:45
UA EN RU
Кличко договорился о протезировании военных и обучении украинских специалистов Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с ранеными украинскими защитниками, отправившимися в Германию на бесплатное протезирование по договоренности Кличко с мэром Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Сегодня первые 13 украинских защитников с ампутационными ранениями отправились в военный госпиталь Берлина, где им установят современные инновационные протезы. Вместе с защитниками поехали и 6 киевских техников-протезистов, которые будут учиться в Германии по этому делу", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что в марте во время визита в Киев немецкие специалисты выразили готовность протезировать в Берлине 60 украинских военных.

Кличко также сообщил, что Центр протезирования создается на базе городской больницы №12 совместно с немецкими специалистами.

"О содействии немцев в создании такого Центра я договорился с мэром Берлина Каем Вегнером во время своего визита в столицу Германии в сентябре прошлого года. Сегодня идет процесс поставки оборудования, закупленного немецкой стороной. Город начал обустраивать помещение будущего центра", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко направил в Верховную Раду и правительство предложения по решению проблемы жилья для внутренне перемещенных лиц по всей Украине.

В частности, он предложил восстановить норму о безвозмездной передаче застройщиками части квартир в сооруженных домах общин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Военный
NEWS
Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое
Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое
DAILY
Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться